(VIDEO) Advierten falta de políticas agropecuarias pone en peligro autosuficiencia productiva en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor en ciencias agropecuarias Winston Marte puntualizó que la actual gestión gubernamental carece de políticas agropecuarias y de planes concretos para este sector, lo que ha desencadenado una pérdida de la autosuficiencia productiva de algunos cultivos en la República Dominicana.

“Este Gobierno no tiene políticas agropecuarias, porque no tiene planes concretos para ningún sector o subsector de la producción agropecuaria nacional, este es un gobierno que tiene unas autoridades en el sector agropecuario, que se caracterizan por la improvisación, por apagar fuegos, no tiene un plan que permita tener metas claras de producción, de introducción de tecnología y de financiamiento”, indicó.

Especificó que este es el caso de la producción de papa en el territorio nacional, producto que a pesar de contar con autosuficiencia productiva, en 15 meses se ha importado 1. 800.000,00 quintales, lo que ha afectado al empresario local.

“Llegó el Gobierno y desde septiembre de 2020 a la fecha ha importado cerca de un millón ochocientos mil quintales de papa y el país consume aproximadamente dos millones de quintales de papas. Entonces, si en 15 meses ha importado casi toda la producción de un año, y el resultado ha sido que los productores de papas estén en la quiebra, perdieron y dejaron de sembrar áreas”, comentó.

En una entrevista realizada por Nelfis Stapleton y Vladimir Bencosme en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Marte narró que durante la gestión de Danilo Medina que los agricultores dominicanos tenían acceso a un crédito que les permitía financiar su proceso productivo.

Contrario a esto, alegó que en la actualidad esta no es la situación que se vive, debido a que, de acuerdo con lo expresado, se está “privilegiando” con créditos a comerciantes e importadores, más que a los propios productores.

(Ver en el minuto 12:44).

Puntualizó, que en términos tecnológicos en el año 2014 el Ministerio de Agricultura contrató uno de los más capacitados Fito mejoradores de arroz en el mundo, el extinto doctor Federico Cuevas, quien colaboró con la liberación de tres nuevas variedades de arroz, que hoy ocupa más del 70% de todas las áreas de siembra de la República Dominicana.

En ese aspecto, indicó que estas mejoras tecnológicas fueron las que contribuyeron para que el país hoy cuente con garantía en la producción arrocera.

Relacionado