(VIDEO) Adria Arjona “adopta” como hermano a Diego Boneta tras “El padre de la novia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz puertorriqueña Adria Arjona aseguró este miércoles en México que a raíz de la nueva película “El padre de la novia” adoptó como hermano al actor mexicano Diego Boneta.

Incluso, la artista reconoció que si tuviera que elegir entre Boneta y Jared Leto, con quien ella actúa en el filme de Marvel “Morbius”, elegiría al mexicano.

“Diego se ha convertido en un hermano más, Jared es un amor, pero Diego formó parte de mi familia y lo tengo que escoger a él porque la familia va primero”, contestó Arjona en la conferencia de prensa sobre “El padre de la novia” en Ciudad de México.

Arjona protagoniza junto a Boneta, conocido por la serie de Luis Miguel de Netflix, la tercera versión de la historia de “El padre de la novia”, que personalidades como Spencer Tracy y Elizabeth Taylor hicieron famosa en los años cincuenta, mientras que Steve Martin y Diane Keaton hicieron lo propio en los noventa.

Ahora, Andy García y Gloria Estefan serán los divertidos padres de Adria en la historia que fue adaptada a la década presente.

La historia, filmada en inglés y ambientada en Estados Unidos, expondrá no solo los desacuerdos que dos familias afrontan al preparar una boda, sino también el choque cultural que resulta de que los integrantes de cada una son mexicanos y cubanos.

También mostrará las ideas más liberales de una pareja actual que rompe con los estereotipos del amor romántico tradicional.

Pero el amor familiar traspasó la pantalla y la actriz, hija del cantante Ricardo Arjona, aseguró que terminar el rodaje de este filme fue de los más difíciles de su carrera por el cariño y los lazos que se crearon entre todos.

“Recuerdo el último día de grabación y nunca había llorado tanto en mi vida. Siempre que terminas un proyecto tienes ganas de irte primero y descansar, (pero ahora) me quería quedar en el set, no me quería ir porque nos unimos tanto que fue triste el decir ‘se acabó la película y no voy a poder desayunar contigo mañana’, eso me dio mucha tristeza”, confesó Arjona.

Además, los actores contaron un sinfín de anécdotas entre las que se encuentra una fiesta enorme en casa de Estefan, en la que, según contó el director mexicano Gary “Gaz” Alazraki, hubo una serie de objetos y prendas de ropa perdidas que nadie tuvo el valor de reclamar al día siguiente.

Y hubo momentos de la fiesta que los prepararon para hacer más verídicos los bailes de la boda que debían representar en la película.

El filme, que según Boneta es ideal para disfrutar en familia, se estrenará por la plataforma HBO Max el próximo 16 de junio.

Relacionado