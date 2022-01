(VIDEO) ADP llama a profesores no asistir a aulas este martes debido a incidencias del covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, (ADP), llamó este lunes al magisterio nacional a no integrarse a la docencia este martes 11 de enero, sino a partir del 31 de presente mes, ya que al realizar un levantamiento de la realidad sanitaria en el sector educativo en las últimas 48 horas, los resultados arrojaron que unas 10,011 respuestas de los maestros consultados, presentan síntomas y muestras de pruebas PCR elevan la positividad de Covid- 19 en el profesorado dominicano.

Para hacer la aseveración la ADP, según dijo su presidente Eduardo Hidalgo, encuestó de manera digital, a los docentes distribuidos en los 122 distritos educativos de las 18 regionales que conforman el sistema educativo y los resultados de este levantamiento reflejan el grado de positividad entre los docentes en las diferentes manifestaciones del Covid-19.

“Al preguntarle a los profesores ¿En las últimas 48 horas ha presentado alguno de estos síntomas? unos 3,370 (33.7%) presentan fiebre, 5,699 (57%) presentan tos, 4,991 (49.9%) presentan secreción nasal, 3,945 (39.5%) presentan malestar del cuerpo, 990 (9.9%) presentan pérdida del gusto y del olfato, 1,475 (14.8%) presentan dificultad para respirar”, expresó Hidalgo.

De igual manera, añadió, 1,954 (19.5%) maestros presentan dolor de pecho, 4,127 (41.3%) dolor de garganta, 5,385 (53.8%), fatiga (leve o severa), 2,433 (24.3%), diarrea; mientras que 1,281 (12.8%), presentan erupción cutánea; 182 (1.8%), ojos rojos o irritados; 1,515 (15.2 %), presentan pérdida de la movilidad, 2,052 (20.5%) no presentan ningún síntoma, 250 (2.5%) presenta otros tipos de síntomas.

Mientras que el 722 maestro (7.2%) dieron positivos al hacerse la prueba PCR, según el maestro Hidalgo.

“Aclaramos que no es interés de la ADP entrar en conflictos con el Minerd por este tema, sin embargo, es una responsabilidad del gremio cuidar, proteger y defender a sus afiliados y en tal sentido, confirmamos lo que era una sospecha, no hay condiciones mínimas para un retorno a clases presenciales por lo que, llamamos al magisterio a no integrarse a las aulas hasta el 31 de enero 2022”, sostuvo Hidalgo.

Recordó que en la reunión realizada el pasado viernes 7 de enero 2022 la ADP solicitó formalmente al ministerio de educación la postergación del retorno a clase presencial por el alto nivel de contagio que presenta la población de la cual el magisterio, los estudiantes y personal de apoyo son parte.

“La respuesta del ministro fue instantánea en el sentido de que era una decisión de Estado el retorno a clases presenciales, en ese sentido la ADP, después de analizar las inquietudes de distintos sectores de la vida nacional tales como: Sociedad de Pediatría, Sociedad de Infectología, Federación de Padres y Amigos de la Escuela, docentes y de otros especialistas en el área de la salud, opiniones de medios de comunicación escritos y televisivos”, manifestó.

La ADP entiende que en esta situación lo que aconsejaba era consultar al magisterio para tener un diagnóstico de la realidad sanitaria del sistema educativo dominicano y en tal sentido hemos hecho un levantamiento preliminar que nos da una idea del alto nivel de contagio que hay en el magisterio.

En este espacio de tiempo, la ADP dijo que pone todas sus estructuras para una coordinación entre el Ministerio de Educación, Salud Pública, el Colegio Médico, las Sociedades de Especialistas, la Federación de Padres y otras entidades profesionales que puedan contribuir a crear las condiciones para un retorno a clases presenciales de manera segura.

“La ADP espera el llamado del Minerd para implementar conjuntamente las acciones que fueron presentadas en el documento que le entregamos el pasado viernes 7 de enero 2022 a los fines de que juntos afrontar esta situación que afecta al país y, en sentido particular, a la educación dominicana”, agrega la ADP.

El gremio hizo un llamado a las 155 seccionales del país “a implementar esta decisión sin vacilación ni temor y asumir como siempre lo hemos hecho la conducción responsable del proceso, y estar atentos a las orientaciones que estaremos dando ya que nos mantenemos en sesión permanente”.

