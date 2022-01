(VIDEO) ADP asegura le ha salvado “pellejo” al Gobierno evitando que colapse sistema de salud 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La dirigente del comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Aurea Heredia, sostuvo que este sindicato le salvó el “pellejo” al Gobierno, tras oponerse al inicio de clases presenciales, porque según expresó, eso ha evitado que el sistema de salud dominicano termine de colapsar.

“La ADP le ha salvado el pellejo al Gobierno dominicano protegiendo que colapse el sistema de salud, de hecho, el sistema de salud está reventado, los laboratorios se encuentran con cientos de niños que los están llevando a realizarles pruebas, y eso que no estamos en las escuelas y no hemos vuelto al presencialidad”, expresó.

Heredia externó sus consideraciones en una entrevista realizada por Edwin Ricardo, Pedro Lorenzo y Gustavo Guzmán en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 16:40).

“Yo reitero lo que dice el profesor Eduardo Hidalgo, de que el ministro es que está politizando la situación. No la politice ministro, ¿es una masacre que quiere provocar el Gobierno y el ministro de Educación?, si es así, nosotros seguiremos insistiendo en que queremos cuidar a los docentes y en primer lugar a nuestros estudiantes”, declaró.

Además, sostuvo que el ministro de Educación se ha convertido en una autoridad “sorda”, e “irreflexiva·, por lo que llamó al presidente Luis Abinader y a cualquier ente mediador que pueda intervenir para buscarle una salida a la situación del COVID en las escuelas, sin poner en peligro la salud de los maestros y los estudiantes.

Durante la entrevista, Heredia reiteró el llamado de la ADP a los maestros de reintegrarse a las aulas cuando las autoridades acojan sus planteamientos de hacer más actas las escuelas para hacer frente al coronavirus, y declaró que iniciaron un levantamiento para identificar la situación física de los planteles escolares, así como la cantidad de personal infectado por el COVID.

“Sin miedo compañeros, nosotros le planteamos la solución en un principio y no se nos hizo caso, entonces, la ADP sigue reiterando que nos vamos a reintegrar cuando las condiciones estén dadas”, insistió.

De igual forma, manifestó que el gremio de maestros no va a permitir, bajo ningún concepto, que se les etiquete de no querer trabajar, debido a que a pesar de que no están asistiendo a las aulas muchos maestros siguen en contacto virtual con sus alumnos.

Relacionado