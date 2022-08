(VIDEO) Adoradora recomienda agradar a Dios con buenas acciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La adoradora Miriely Polanco, habló de lo difícil que puede ser para algunas personas andar solos por este mundo que se ha tornado tan hostil, por lo que aconsejó buscar siempre la presencia del Señor, argumentando que Él es el único que puede aliviar la carga de cada individuo.

“Siempre busquemos la presencia del señor, porque no es fácil andar en el mundo solos entre tantos ataques”, expresó.

Nacida en un hogar “restaurado por el Señor” y con todo el deseo de que pase los demás puedan vivir en Cristo, Miriely destacó que es necesario siempre enfocar la mirada en Cristo y caminar por los senderos que él tiene para sus hijos.

Al ser entrevistada por el pastor Alvin Peña en el programa “Kairos”, trasmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Polanco expuso que es necesario que las personas aprendan a agradar a Dios no solo con oraciones o adoraciones, sino también con su accionar en el diario vivir, para que él pueda ser impregnado en sus corazones.

Manifestó que lo que los demás hacen o la forma en que vivan, no puede ser un elemento que interfiera con buscar y seguir la palabra de Dios.

“Que aquel haga o no haga, que eso no afecte el tú buscar a Cristo, el buscar al Señor, porque él es fiel y créeme, el amor de Dios no se va a detener por lo que tú hayas hecho, haces o harás, porque ya él te amó, te ama y te amará”, expuso.

Asimismo, narró que en campamento descubrió que tenía un don para el canto y que era amante a la presencia de Dios, por eso hoy, la adoración es su forma de comunicarse con el creador de la vida.

En la actualidad, la artista promueve su más reciente sencillo “Tu gracia”, con el que espera conquista el corazón de los ciudadanos para que entiendan, la grandeza del señor y lo bonita que es la vida a su lado.

“Es una canción sutil, es una canción de rendimiento al Señor, para que él quite lo malo que hay en mí, que trabaje en mí, que lo malo que haya en mí sea quemado en su presencia y que yo pueda parecerme más a él”, emitió.

