(VIDEO) Adolfo Pérez asegura trabajarán para que Abinader gane en primera vuelta con 62 %

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Adolfo Pérez de León, en su calidad de dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que es un soldado de batalla del presidente Luis Abinader y trabajará para que la reelección del presidente sea un hecho.

En ese tenor, dijo que lo primero que harán es que este Gobierno resulte el mejor de la historia del país y lo segundo va a ser que Abinader gane en primera vuelta con un 62 %.

“Nosotros estamos trabajando ahora y vamos a trabajar de manera decidida en todo lo que resta hasta llegar mayo del año próximo, para que el presidente Luis Abinader pueda superar por lo menos en 5 o 10 puntos lo que obtuvo en ese momento”, afirmó.

El político emitió estos comentarios al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Yo soy un soldado del presidenta Luis Abinader y estaré en el primer frente de batalla como he estado a su lado desde que acariciaba la idea de configurar un proyecto político y así estaremos una vez más, trabajando”, manifestó.

Precisó también que la mejor propaganda electoral que pueden hacer los funcionarios de Abinader es ser reconocidos por realizar el mejor trabajo posible desde el ámbito que le corresponda.

Sobre aspiraciones políticas, el también empresario dejó claro que por ahora no presentará ningún proyecto, no obstante, no descarta hacerlo para el año electoral 2028.

El director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) informó que en estos días estarán inaugurando tres Farmacias del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Este y en las últimas semanas de julio inaugurarán tres más en parajes del municipio de Constanza.

Resaltó que las Farmacias del Pueblo representan una gran oportunidad para las familias dominicanas y su gestión ha tenido una alta demanda, disparándose las ventas en un 43 % desde que llegaron a la institución.

“Esto implica que los inventarios que tenemos ahora se agotan más rápido, en gran medida también porque hemos recuperado la confianza en los medicamentos, en la institución y esto mejora la posibilidad de que la gente se sienta identificada con lo que hacemos que es dispensar medicamentos de buena calidad, de bajo costo y con acceso oportuno y racional”, sumó.

Precios de adquisición

Pérez de León recalcó que la mejor parte de su gestión se va a verificar a partir de ahora con relación a los precios de adquisición, debido a que los estragos de la pandemia del covid-19 han quedado en el pasado y las presiones inflacionarias en todo el mundo han empezado a ceder.

También aseguró que todos sus procesos son totalmente transparentes y altamente competitivos porque la naturaleza de compra que tiene Promese/Cal obliga a todos los concursantes a participar con el menor margen de ganancias posible.

“Todo el mundo tiene las mismas oportunidades de ganar, por eso decimos que la mejor parte con relación a los precios de adquisición de medicamentos se va a verificar a partir de ahora, nosotros esperamos mostrarle al país ahorros significativos en la compra de medicamentos y que esto se traduzcan a su vez en más medicamentos”, acotó.

