(VIDEO) Adolescente establece récord mundial Guinnes al identificar 129 obras literarias sin equivocarse

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un adolescente ha establecido un récord mundial Guinnes al identificar 129 obras literarias de forma consecutiva y sin equivocación tan solo con leer su oración inicial, hecho ocurrido en la ciudad de Bolton, en Inglaterra.

El joven identificado como Monty Lord, de 14 años de edad, batió el récord mundial anterior establecido con 30 obras y realizado por un hombre procedente de la India.

Monty estudió las aperturas de unas 200 obras utilizando una técnica de visualización y memoria.

El padre de Monty identificado como Fabian Lord, de 44 años, retó a su hijo a que entrara en los libros de registros mundiales, y este aceptó realizar el reto identificando obras en su primera oración de forma consecutiva.

“Yo tenía dos o tres semanas para poder memorizar las primeras líneas”, dijo Monty luego de la hazaña.

La escuela del adolescente, St. Joseph´s High, fue el escenario donde se realizó el desafío en el que Monty fue filmado en video mientras repasaba cada uno de las oraciones e identificando las obras sin equivocarse.

Las obras presentadas contenían muchos títulos infantiles, así como el primer Harry Potter, The Gruffalo y The Adventures Of Huckleberry Finn, entre otros.

Además, obras de de William Shakespeare hasta los libros Bond de Ian Fleming, Iain Banks hasta Franz Kafka, e incluía obras controvertidas como Lolita y A Clockwork Orange.

Tras once días de haber ocurrido el evento, recibió un correo electrónico de parte de la organización Guinness World Records titulado “Eres oficialmente increíble”.

Monty ya es autor, y lanzó su primer libro, Freaky School, cuando tenía solo siete años, además puso a prueba sus habilidades de memoria el verano pasado cuando recitó la Oración del Señor en arameo, el idioma de Jesús, en la boda de su padre, tarea que dijo que le resultaba más difícil.

