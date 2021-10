(VIDEO) Administrador del Inavi dice jóvenes delinquen por “mala” inversión de gobiernos del PLD en educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El administrador general del Instituto de Auxilios y Vivienda (Inavi), Juan Isidro Grullón, criticó que el Partido de la Liberación Dominicana haya permanecido 20 años en el poder y no haya hecho “nada” respecto al tema de la delincuencia en el país, indicando que parte de los jóvenes que estarían delinquiendo en estos momentos son producto de la “mala” inversión en educación que hubo en gobiernos pasados.

“Quiero que alguien me diga qué problema resolvió el Partido de la Liberación Dominicana, esos jóvenes que están delinquiendo son hijos de una mala formación, en términos de educación no se invirtieron los recursos de la mejor forma, tenemos que dar formación real, los policías son jóvenes de nuestros pueblo”, expresó.

Grullón emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También precisó que no es que todos los policías sean malos, sino que en todas partes de la sociedad dominicana hay gente con “índices de indelicadeza e imprudencia”, al tiempo en que resaltó que con la reforma policial que pretende realizar el Gobierno, el policía que no esté apto para ser un servidor público real, no formará parte de la institución del orden.

Sobre Inavi

Durante la entrevista el funcionario indicó que luego de que se aprobó la Ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), el Inavi ahora es “una institución de servicio cercano a la gente”, que llega a los sectores más humildes del país para acompañarlos y ayudarlos en los momentos difíciles.

“En momentos de pandemia visitamos muchos sectores porque como la educación se dio a distancia, fuimos llevando algunas mesitas y sillitas para que los padres no tengan que tener los niños en la cama o el comedor tomando docencia, también entregamos muchos cuadernos y lapiceros, fuimos en auxilio de los niños más necesitados de este país”, dijo.

Aclaró que las acciones que realizan no son definitivas a las soluciones de las familias, sin embargo, aseguró que continuarán con su labor hasta que los padres y madres dominicanos de escasos recursos empiecen a ganar ingresos suficientes para sustentarse en términos de salud, educación y vivienda.

Destacó que tiene la particularidad de que conecta directamente con la parte social de los diferentes sectores para realizar su labor, al tiempo en que indicó que la institución no hace diferencia entre partidos porque la institución que se dirige con los recursos del pueblo.

También, informó que el Instituto de Auxilios y Vivienda ha impactado 35 mil personas, y continuarán yendo en auxilio de los sectores más humildes del país.

