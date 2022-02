(VIDEO) Addis Burgos sale ilesa tras incendiarse su vehículo cuando llevaba ayuda a niños de Elías Piña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BANI.- La comunicadora Addis Burgos y su familia salvaron la vida milagrosamente, luego de que su vehículo resultara quemado este sábado tras un accidente en la carretera San Cristóbal-Baní, cuando se dirigía a llevar ayudas a niños de escasos recursos de la provincia Elías Piña.

De acuerdo al portal CDN, durante el siniestro, Burgos sufrió quemaduras leves en sus pies y el cabello, y su hijo adolescente terminó con el pelo quemado. Mientras, que su esposo y la niña están ilesos.

De acuerdo a la información colgada en dicho medio, Burgos narró que el accidente se produjo cuando se trasladaba junto a un equipo del canal televisivo CDN, para el cual labora, junto a otros siete vehículos, a llevar donaciones a tres niñas muy pobres de la fronteriza provincia.

Agregó que cuando iban en la carretera una de las cajas que llevaba la camioneta del citado canal se cayó, lo que provocó que un motorista de la zona se apresurara a cogerla provocando el accidente.

“Cuando el motor se desliza se le desprende el tanque de la gasolina cayendo este encima de mi vehículo provocando que se incendiara de inmediato”, añadió.

Sostuvo que lograron salir con vida porque los seguros de la jeepeta no se inhibieron, aunque dijo que una de las puertas traseras no quiso abrir, lo que provocó una gran desesperación en ella, porque pensó que no podría salvar a sus niños.

En medio de la desesperación logró sacar a los niños solo con quemaduras en el cabello.

La comunicadora decidió seguir el viaje para llevar las donaciones a las niñas, entendiendo que Dios la salvó para que cumpliera con esa misión.

