(VIDEO) Adán Peguero: El que no ha hecho nada no puede tener miedo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, sostuvo este martes a la salida del interrogatorio ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que pese a las acusaciones en su contra no siente temor, porque está seguro que es inocente.

“El que no ha hecho nada no puede tener miedo, el que no ha hecho nada no puede tener miedo”, insistió Peguero, quien duró dos horas y media siendo interrogado por el magistrado José del Carmen Sepúlveda.

El político fue citado para ser interrogado en torno a una querella interpuesta por la Defensoría del Pueblo, por negarse a ofrecer información relacionada a empleados desvinculados de la institución que presidió desde agosto del 2020.

Manifestó que no entregó esos documentos cuando fueron solicitados porque estaba fuera del país.

“Yo estaba de viaje en ese momento”, manifestó Peguero ante la insistencia de los periodistas.

A su salida de la corte, el también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, dijo que le fue excelentemente bien en su conversación con el magistrado, y que ofreció todas las explicaciones solicitadas por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Agregó que en los próximos días se estaría comunicando con Ulloa “para si hay algún tipo de inconveniente, en esa reunión sea subsanad”.

Peguero afirmó que el Inposdom le está entregando las prestaciones laborales a todos los empleados desvinculados.

Asimismo, manifestó que no se le notificó de inmediato cuando tendrá que volver a presentarse ante el tribunal.

Con relación a la suspensión de su cargo hecho por el presidente Luis Abinader, Peguero recordó que esa decisión está dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución al primer mandatario.

Peguero fue suspendido anoche por el presidente Luis Abinader por la investigación abierta por supuestas irregularidades en el contrato realizado por esa institución con la empresa Mía Cargo Group.

Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo anunció la suspensión de Peguero por medio del artículo 88 de la ley de Función Pública, una disposición que contempla que la duración de la suspensión será de hasta 60 días de duración, con goce de sueldo.

En el lugar de Peguero quedó designada, de manera interina, Katiusca del Carmen Báez de Hilario, agrega la información difundida por Palacio Nacional.

