(VIDEO) Adán Cáceres dice al leer su expediente pudo notar “la verdad retorcida”; ciudadanos reaccionan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, implicado en la Operación Coral, dijo este viernes que al leer su expediente pudo notar “la verdad retorcida” contra él y su honor.

Al comparecer ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cáceres Silvestre expresó que ha “sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido merito en sus investigaciones”.

“Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de tener la forma de desmontar todo esto. Se que para lograr eso necesito del apoyo de mis abogados”, señaló con el propósito de unirse a la solicitud de sus abogados, quienes habían pedido a la magistrada Kenya Romero, aplazar la audiencia alegando que no habían tenido tiempo suficiente para analizar todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Mientras se dirigía a la jueza, Cáceres Silvestre dijo que por primera vez en su vida, en 52 años, “nunca había estado en una situación similar y tal vez por desconocimiento no sepa como dirigirme adecuadamente ante usted. Tal vez no tenga la destreza de la retórica forense que tienen los abogados que me han antecedido, pero trataré de hacerlo dentro del marco de todo el respeto que amerita un escenario como este”.

Sobre ese caso, circula un video del encartado en las redes sociales, que ha sido objeto de distintos comentarios.

“Señores la política es para los políticos, ver al general #AdanCáceres llorando en plena audiencia es para la reflexión. Por favor cuídense de lo ajeno”, escribió Eddy De García, a través de su red social Twitter.

Otros lo catalogaron como “lagrimas de cocodrilo”.

“Eso fue el consejito del abogado. Al parecer ellos creen que es firmando una telenovela. Aquí no cogemos esa de lagrimitas . Él fue fuerte para robar , que aguante los chuchazos”, resaltó otro usuario.

Otros ciudadanos ha reaccionado a través de Instagram.

Se recuerda que la petición de aplazamiento fue rechazada por la magistrada Kenya Romero, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

