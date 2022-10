(VIDEO) Acusado de robo en Asociación Mocana de Licey se entrega a las autoridades; alega ser inocente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Se entregó este viernes ante el Palacio de Justicia de Santiago, un hombre identificado como Francisco Antonio Paulino Burgos, señalado como el autor del robo de los 4 millones de pesos efectuado en la Asociación Mocana la semana pasada.

Paulino aseguró que la imagen que se difundió en distintas redes no corresponde a su persona, ya que este posee una cicatriz en su cabeza.

“Yo soy inocente de lo que me acusan, yo soy inocente, yo vengo a entregarme voluntariamente, quiero que se investigue bien ese caso, ese no soy yo ese de ese video de esa foto, miren mi cicatriz, tengo mi cicatriz y de ese lado. Esa foto no presenta cicatriz ni nada vea, yo tengo mi cicatriz, yo no soy esa persona, yo soy inocente ”expresó mientras era conducido por las autoridades.

El hombre solicitó que muestren bien su rosto y subrayó que el establecimiento debe haber más cámaras y pruebas del hecho.

El pasado lunes, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago informó que identificaron a uno de varios asaltantes que penetraron a la sucursal de la Asociación Mocana, ubicada en el municipio de Licey al Medio.

En esa lista fue señalado Francisco Antonio Paulino como presunto autor, ya que presuntamente aparece en el video de la cámara de seguridad del banco.

De acuerdo a los levantamientos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, la suma robada por desconocidos a esa entidad fue de RD$4,164, 705.55 y US $ 9, 252.00.

El hecho se produjo el pasado viernes a las 8:42 am, cuando varios hombres vestidos de negro, con ropa militar, gorras y mascarillas, llegaron al citado local a bordo de una jeepeta Hyundai, marca Santa Fe, color blanco.

