(VIDEO) Acusado de matar mecánico en Santiago se entrega a la justicia y dice ser inocente 

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El joven Adonis Ferrate, acusado de matar este martes de un disparo al mecánico Misael Luciano (El Secre), en los Ciruelitas, Santiago, se entregó a la justicia y aseguró ser inocente.

Ferrate, quien es residente en el Ensanche Bermúdez, explicó que desconocidos con la intención de hacerles daño crearon cuentas falsas en las redes sociales para difamarlo, además, que al momento de suceder el hecho se encontraba en su hogar lavando unos calzados tipo tenis, lo cual al culminar envió un video a su hermano informándole que se encontraban limpios.

“Yo soy inocente, eso es un FB falso para hacerme daño”, expresó.

El Secre fue declarado muerto en un centro hospitalario de Santiago tras recibir el impacto luego de que los antisociales dispararan al aire para lograr escapar, tras de un intento fallido de asalto.

Sostuvo que la imagen que circula en las redes no es de su persona “Me llaman y me dijeron mira esa foto anda rodando en FB tuya, y yo dije, ¿Cómo va hacer?, dice él, si, mira que tu mataste ese muchacho. Pero ese que aparece en la foto no soy yo, entonces dime tú, yo me voy a ir a la Fiscalía para demostrarle a ellos que soy inocente”, insistió.

El detenido afirmó que es motoconcho que nunca ha tenido problemas legales con la justicia, que es padre de cuatro niños y que su esposa se encuentra embarazada.

Por su parte, el dirigente juvenil Manuel Tejada apuntó que “en el día de hoy nosotros nos encontramos en calidad de dirigente juvenil y comunitario del Ensanche Bermúdez por una solicitud que nos hiciera la familia de Adonis Ferrate, joven que está siendo señalado en las redes sociales como el autor material de ese horrible crimen ocurrido en el día de ayer en Los Ciruelitos, nosotros creemos en la justicia dominicana, por eso hoy lo estamos trayendo ante el despacho del magistrado Osvaldo Bonilla”.

