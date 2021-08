(VIDEO) Actriz Verónica Villatoro: Nuestra arma para ser mujeres independientes es el estudio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz salvadoreña Verónica Villatoro, autora del libro “Una Mujer sin Límites”, contó que logró pasar de vender mangos en su país natal a compartir set de grabación en Hollywood con actores como Ben Affleck y Brad Pitt, e indicó que escribió la citada obra para inspirar a las féminas y alentarlas a que se preparen académicamente, sosteniendo que esa es la mejor arma para lograr ser independientes.

“Sentía la necesidad de contar mi historia para inspirar a otras mujeres y decirles que sí se puede, que los sacrificios si valen la pena, que le echemos ganas, nos preparemos, nuestra arma para ser mujeres independientes es el estudio”, expresó.

Villatoro emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Adriana Rodríguez en el programa “Bajo el Lente”, el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del segundo 00:26).

Consideró que los límites se los pone la propia persona e invitó a las mujeres a prepararse para que puedan tener una posición en la cual no dependan de nadie, y asimismo, les sugirió no avergonzarse de las dificultades o errores del pasado.

Manifestó que todas las personas cometen errores que lamentarán, sin embargo, dijo que cree en que se debe ser cada día la mejor versión de sí mismo y dar un ejemplo mejor a quienes se encuentran alrededor.

“Que no nos de pena por lo que hemos pasado, todo tiene solución, por cosas que he pasado he tenido que ir a terapias, no porque estoy loca, sino por limpiar un poco mi mente”, resaltó.

Comentó que es importante que las personas se mantengan concentrados en disfrutar su momento presente y no poner cosas en su mente que le reste o le impidan seguir hacia adelante.

