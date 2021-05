(VIDEO) Actriz Mika Kubo recomienda a nuevos actores tomar papeles aunque sean pequeños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz mexicana japonesa, Mika Kubo, conocida por sus actuaciones en la película “Bumblebee”, un spin-off de Transformers, recomendó a los nuevos actores atreverse a tomar papeles pequeños aunque solo tengan una línea porque es lo que le abrirá el camino a grandes producciones.

“Yo tomaba cualquier trabajo que me llegaba porque yo quiero la experiencia y creo que es bueno, si eres una persona que está empezando en este medio y necesitas tener la experiencia de estar en un set, de saber cómo es de verdad trabajar con directores y otros actores, expresó la actriz, quien también participa en las series animadas “Monkart” y “Float”,

igualmente, dijo que todo es “muy diferente a cómo lo imaginamos cuando vemos una película ya terminada”.

Kubo expresó sus comentarios durante una entrevista realizada por el conductor Willy González, en el programa “Bajo el Lente”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Aclaró que es partidaria de que los actores realicen trabajos con los que se sientan identificados o llamen su atención de alguna manera, pero también consideró que cuando se es inexperto es importante tomar distintos proyectos aunque sean pequeños.

“Yo no dije no a nada, tal vez debí ser un poco más picky con lo que escogía porque a veces no te pagan, grabas en la noche en lugares donde son medio peligrosos, o sea cuando empecé yo estuve en situaciones donde sentía miedo por mi seguridad”, agregó.

En otro orden, al ser preguntada sobre cómo llegó a sus manos el guión de la serie de Telemundo “La Suerte de Loli”, respondió que fue algo muy chistoso porque fue llamada por una casa de casting, a la que había llevado su currículum hace más de tres años, y en el momento en que la contactaron el personaje solo tenía una línea.

Expresó que a pesar de que el personaje para el cual la llamaron solo decía una cosa, decidió ir a México a grabar el piloto para la serie, entonces “a la castinera le gustó mi trabajo, y Telemundo me pidió regresar para hacer un personaje más grande”.

“Al principio no se me ofreció el personaje de Angie así como así, fue un proceso, la verdad es que yo había plantado esa semilla de que la castinera supiera quién era yo desde hace tres años, y por eso me llamaron para hacer el casting de un piloto para “La Suerte de Loli”, añadió.

