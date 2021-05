(VIDEO) Actriz Lupita Ferrer confiesa que le gustaría volverse a enamorar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz, cantante y bailarina venezolana, Lupita Ferrer, confesó que en esta etapa de su vida le gustaría volverse a enamorar y reveló que su vocación de artista la absorbió tanto que si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo le dedicaría más tiempo a su vida personal y a cultivar una pareja.

“La profesión artística a mí, en la televisión, en el cine y en todo me absorbió demasiado porque hasta el 2006, 2010 era una cosa que yo no paraba, era una novela, una obra de teatro y otras cosas que me fueron absorbiendo demasiado. Yo pienso que valió la pena hasta cierto punto”, expresó.

Ferrer emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Recordó que desde muy niña siempre le han gustado las artes y siempre quiso ser actriz, pero también indicó que el haberse envuelto tanto en su trabajo, en el mundo de la actuación, le dejaron poco tiempo para dedicarle al amor.

Al ser preguntada sobre si ha llegado a conocer el amor verdadero, mencionó que se ha enamorado pocas veces en su vida y con los esposos que ha tenido no se casó muy enamorada, pero consideró que tal vez ese amor se le pueda presentar en esta etapa de su vida en la que se encuentra siendo un mujer más madura.

“Tú sabes que todo es relativo, porque yo considero que sí, que me he enamorado quizás dos veces en mi vida, pero todavía no sé, quizás el amor verdadero es el que se me va a presentar ahora”, manifestó.

También, confesó que en este momento en el que no tiene pareja, desea volverse a enamorar porque le tiene “ temor a la soledad completa”, y aunque tiene a su hermana y a su madre con ella, sí le de “un poquito de miedo” quedarse sola.

En otro orden, Ferrer sostuvo que ha caminado largo y tendido, conocido grandes cosas, y ha podido viajar mucho.

Asimismo, indicó que ha conocido el fracaso y el triunfo, la tragedia y la felicidad, por lo que se siente “muy contenta” porque ha vivido.

