(VIDEO) Actriz Ana Lorena: Interpretar a María Magdalena fue una gran responsabilidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La destacada actriz mexicana Ana Lorena Sánchez sostuvo este lunes que haber interpretado el personaje bíblico de “María Magdalena” representó para ella una enorme responsabilidad y compromiso en su carrera.

“Para mí era una responsabilidad enorme cargar con ésta imagen, me metí a estudiarla a enamorarme de ella mucho más. Darle vida al personaje de María Magdalena fue cuestión de mucha investigación, arduas lecturas de guión y estar en contacto con sus compañeros de escena”, aseguró la actriz.

La actriz emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el presentador y productor Willy González, en el programa Bajo el Lente, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Sánchez también manifestó que la escena más impactante para ella durante la grabación fue la crucifixión.

“Si yo como María Magdalena me lleno de todo lo que me enseñó Cristo cuando viene a la tierra, la responsabilidad que nosotros tenemos de seguir su legado y de sentir que esa persona que te vino a enseñar tanto, que te perdonó, y que te marcó la vida”, puntualizó.

Asimismo, explicó que el productor de la película José Manuel Brandariz, ya le seguía sus pasos en la telenovela “Relaciones Peligrosas” y le propone en el 2015 trabajar el personaje en la película Santiago Apóstol, que protagonizó junto con Julián Gil.

La actriz de origen mexicano inició su carrera en la prestigiosa cadena de Telemundo en 2012 cuando interpretó a Elizabeth en la telenovela “Relaciones Peligrosas”, en ese mismo año hizo un protagónico en “Cosita linda”, y para el 2014 realizó su segunda participación en la cadena estadounidense Telemundo, con un protagónico en “Tierra de reyes”.

La destacada actriz que lleva tres años en la ciudad de los Ángeles California, dijo que aquel lugar le ha permitido reencontrarse como mujer, y además manifestó estar invirtiendo su tiempo en ese territorio y en buscar nuevas oportunidades de trabajo.

“Los Ángeles ha sido un gran reto importante en mi vida, sé que el tiempo que estoy invirtiendo aquí no es en vano, es un tiempo de constante crecimiento”, agregó.

Sánchez, quien dijo que como ser humano tiene gran deseo de crecer y evolucionar profesionalmente, expresó que llegar a los Ángeles fue prácticamente iniciar de cero en su carrera como actriz, y que se encuentra en un proceso de creación artística la cual conlleva tiempo.

Además, indicó que su mayor obstáculo en el momento de enfocarse ha sido hacer a un lado el ego, “todo tenemos un poco de ego para sobrevivir, pero para el proceso de aprendizaje lo primer que hay que hacer a un lado es eso, las voces que tienes en tu cabeza diciéndote no eres suficiente o no puedes, esto no es para ti, yo creo que silenciar esas voces han sido lo más difícil para concentrarme”.

Tocando diversos temas durante la entrevista, la reconocida actriz de telenovela reveló poseer una cuenta de blog llamado “Gitanerías”, donde comparte conteniendo autentico de forma creativa a sus seguidores.

Con gratitud y palabras impresionantes hacia República Dominicana, la actriz mexicana expresó el deseo de encontrarse con participación en proyectos cinematográficos que la vincule con el territorio dominicano.

Pasante, Leidy Feliz.