(VIDEO) Actriz Amanda Gutiérrez asegura es posible mantener una actitud positiva ante adversidades 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz venezolana Amanda Gutiérrez consideró que la felicidad es una opción y las personas pueden mantener una actitud positiva ante las adversidades si procuran sacar algo bueno de cada dificultad y vivir en el presente.

“Aquí en Venezuela no se está pasando bien, hay muchísimos problemas, todos lo deben saber, pero la única manera de afrontar y seguir adelante es vivir el aquí y el ahora, el ayer ya pasó, mañana no sabemos qué vendrá, ¿y ahora qué vamos hacer?, tomarlo con la mejor actitud posible y eso es una decisión personal”, manifestó.

Emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

En tal sentido, señaló que la mente es muy poderosa y las personas pueden decidir si amargarse o ser feliz ante las distintas situaciones de la vida, una persona puede cambiar su día con el simple hecho de sonreír porque su cerebro libera sustancias que le hace sentir una sensación de bienestar.

Gutiérrez indicó que actualmente vive sola, sin embargo, ha decidido ser feliz y se siente muy acompañada por su familia, sus amigos y seguidores, los que dijo también le han dado la oportunidad de reinventarse.

“Me dieron la oportunidad de reinventarme y me dieron ese espacio para estimularlos todas las mañanas cuando bailo, cuando le pongo canciones, cuando le digo hay que sonreír porque de verdad ellos me lo dicen, ‘me cambias el día Amanda’, ese es mi propósito”, expresó.

Reveló que desde siempre ha sido muy positiva y le encanta tratar de llevar alegría a los demás, razón por la cual se decidió a realizar un diplomado de psicología positiva, el cual dijo le hizo mucho bien.

También, la actriz sugirió a las personas sacar lo mejor de cada cosa, porque incluso de lo peor siempre se podría extraer una parte buena, no obstante, también invitó a no reprimir las emociones negativas.

“Con esto no quiero decirte que uno no se sienta triste, que uno no tenga problemas, que uno de repente le baje la energía, pero está en uno contrarrestar eso, además yo soy partidaria de que si te pasa algo que te pega en el corazón vívelo y suéltalo”, recomendó.

Relacionado