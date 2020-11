(VIDEO) Actor Víctor Cámara habla sobre su vocación de servir a los demás

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor de telenovelas venezolano, Víctor Cámara, expresó que todas las personas que trabajan delante o detrás de las cámaras de alguna u otra forma brindan un servicio a la comunidad en general, y que en su trayectoria y vida ha encontrado el significado de la palabra amor.

“En mi carrera he encontrado muchas fundaciones con las cuales he aprendido el significado de la palabra servir y la palabra amor, es muy importante porque el servir es el dar, y todo eso va ligado al amor y un sentimiento muy importante”, refirió el actor venezolano.

El actor emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa Atrévete a Transformarte, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 4:39).

Cámara dijo que todo ser humano en algún momento de su vida existencial tiene un llamado o necesidad de servir.

“Lo importante es que la inspiración viene de esos seres que nos rodean, como mi abuelo y padre, en paz descansen, ya que nos rodeamos de ese sentimiento de amor, la inspiración viene de todo, del trabajo y de las personas”, indicó.

Asimismo, indicó que muchos artistas no percibe o se dan cuenta que son generadores de patrones y conductas en la sociedad, donde pueden incidir en matíces de opinión por su relevancia como figura pública y posición en los medios de comunicación.

“Es una gran responsabilidad la que tenemos los comunicadores para todos los seres humanos, debemos dedicar tiempo, no esperar cuando no tenemos fortalezas para poder obrar y ser productivos, y poder ayudar a mucha gente”, agregó Cámara.

En ese orden, refirió que no se ve bien que las figuras anden por todos lados pregonando las cosas que hacen como obras sociales, ya que asegura que de esa forma no tendría sentido y que solo se trata de una satisfacción personal cuya labor no termina nunca.

“Hay que dar más porque es muy poco lo que damos, yo no soy millonario, trabajo para vivir, con mi trabajo pago casa y gastos normales, muchos piensan que por ser artistas somos millonarios, pero me siento millonario en amor y cariño que me da la gente”, agregó.