(VIDEO) Actor venezolano Juan Carlos García asegura se siente seguro en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor venezolano Juan Carlos García salió en defensa de República Dominicana al comentar que se siente seguro este país.

García, quien es radicado en Miami y quien protagonizará de la primera novela dominicana llamada “La Última Esposa”, aseguró que se siente “muy seguro” en República Dominicana y las veces que ha venido ha disfrutado cada lugar.

“Yo siempre me he sentido muy seguro de correr en la República Dominicana, este es un país maravilloso y yo siempre me he sentido seguro por donde he ido”, indicó García al ofrecer unas palabras durante la rueda de prensa de la novela ​La Última Esposa, producida por Tristán Desechenes y Pro Capital Film Studio.

“No dejen que un pequeño grupo dañe este país tan maravilloso”, acotó.

