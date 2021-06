(VIDEO) Actor Raymond Moreta considera que se deben dividir los Premios Soberano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y comunicador Raymond Moreta sostuvo que se puede hacer una premiación distinta para cada uno de los segmentos que tiene actualmente los Premios Soberano, ya que considera que es humanamente imposible realizar con exactitud y calidad un galardón que contemple cuatro premiaciones en una.

“Bajo la plataforma Premios Soberano, con el nombre que ya pesa, se puede hacer una producción distinta para cada uno de esos segmentos, estoy hablando de un Soberano a la Música, un Soberano al Cine y al Teatro y un Soberano a la Comunicación”, consideró.

Moreta emitió sus comentarios durante su participación en el programa “La Embajada”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 01:49).

En ese sentido, señaló que República Dominicana es un país muy rico en propuestas artístico-culturales “y no hay forma de que se pueda englobar todo esto en una producción de dos horas”, independientemente del productor que sea.

“Humanamente es imposible que una producción ya sea René Brea, Edilenia Tactuk, no hay forma humana de que tu puedas condensar en ese tiempo, con exactitud, con precisión, con calidad y con una buena puesta en escena cuatro premiaciones sin que puedas dejar gente fuera”, manifestó.

Por su parte, la locutora venezolana Kris Viña, quien también estuvo en el programa, favoreció la propuesta de Moreta y dijo que en República Dominicana hay mucho talento joven que está realizando un buen trabajo en el mundo del arte, sin embargo, sostuvo que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) no los está tomando en cuenta.

“Hay tanto talento joven que es muy bueno que tú dices ¿por qué no los están nominando? ¿por qué no le están dando los premios? ¿qué está pasando en Acroarte que no quiere ampliar el panorama?”, expresó.

Para saber un poco más sobre lo que comentaron Viña y Moreta te invitamos a acceder al link y ver el programa completo.

Relacionado