(VIDEO) Actor Josema Rodríguez asegura no le gusta trabajar en programa “El Reperpero”

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El actor y humorista José Manuel Rodríguez “Josema”​​ reveló que no se siente cómodo con el tipo de humor que se realiza en el programa de contenidos para adultos “El Reperpero”​​, ya que consideró que este no aporta a su imagen como profesional.

“A mí de verdad no me gusta trabajar en El Reperpero, ojalá el señor Gómez Díaz me mande para otro programa y me dé el mismo sueldo del Reperpero, y yo estaría feliz”​​, explicó.

Rodríguez emitió estas declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Paloma de la Cruz y Elmer Féliz, en el programa “Novedades”​​, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario Tv.

(Ampliar declaraciones a partir del minuto 34:47).

Sin embargo, explicó que a pesar de que no le gusta el contenido que se transmite en la programación, porque este no aporta a su imagen profesional y no es lo que quiere proyectar, asimismo aclaró que continúa laborando porque necesita el dinero para solventar algunos gastos.

“A mí no me conviene mucho, porque soy profesor y esa no es una imagen que yo quisiera proyectar, pero en definitiva estamos ahí sobreviviendo hasta que Dios me ayude ”​​, agregó.

El programa El Reperpero es calificado como una “bomba de humor picante”​​, debido a que presenta imágenes que podrían interpretarse como contenido sexual.

