(VIDEO) Actor Hemky Madera afirma RD es un lugar seguro para realizar proyectos cinematográficos

El actor dominicano Hemky Madera radicado en Los Ángeles, defendió al país tras el reciente anuncio de la cancelación de las grabaciones de una película de Netflix en la isla. En el mensaje asegura que le entristece lo que está sucediendo en República Dominicana en este momento, y que la gente debe entender que es un lugar hermoso y seguro para trabajar. Al tiempo que afirmó haber realizado tres miniseries y nunca le ha sucedido nada a él o las personas con las que ha trabajado en el país.