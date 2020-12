(VIDEO) Actor David Santana: Hay mucho futuro en RD para actores de doblaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor de doblaje de películas, David Santana, manifestó este fin de semana que en la República Dominicana hay mucho futuro por delante en el mundo del doblaje ya que dicho mercado está en expansión en todo el mundo y el país cuenta con grandes profesionales de este tipo de trabajo.

“Tenemos una competencia fuerte, por ejemplo México es la cuna del doblaje donde se hace el 90% de películas y series, Venezuela y Argentina, pero hay un pequeño grupo que está saliendo en nuestro país, y estamos abriendo paso con esto del doblaje”, aseveró.

Santana emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por las comunicadoras Raquel Suárez y Ana Yris Hernández, en el programa “Tendencias de hoy”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 34:51).

Igualmente, indicó que se realizan proyectos importantes para películas y series, razón por la cual entiende que el próximo año habrá cosas importante para la República Dominicana en lo que tiene que ver con el doblaje en español.

En otro orden, manifestó que su pasión por interpretar voces de personajes fue algo con lo que creció desde que era niño, ya que siempre disfrutaba imitar a los personajes de las caricaturas y películas que veía en televisión.

“Antes no había YouTube, siempre me preguntaba quiénes estaban detrás de la voz, me quedaba maravillado preguntándome quien será la voz de este o aquel personaje”, indicó el actor.

Indicó, que uno de los proyectos más difíciles que le ha tocado trabajar, fue la voz de un personaje de viodejuegos para la consola de Play Station 5, OutRiders, ya que el mismo ameritaba de mucha interpretación.

“Fue una experiencia grandiosa, yo siempre quise poner mi voz en un videojuego y se medio, creo que ha sido la experiencia más complicada hasta ahora”, manifestó Santana.

Asimismo, indicó que el proceso de doblaje de un personaje tiene mucha incidencia en lo actoral, ya que si solo se lee el guión y no se transmiten los sentimientos en la escena entonces no se conecta con la gente.

“La idea es que las personas ni siquiera noten que está doblado, sino que vean al actor y lo escuchen hablando en su propio idioma, en este caso el español, y ahí es donde está la magia del doblaje que requiere toda esa interpretación”, aseveró Santana.