(VIDEO) Acontecer Económico cumple 53 años en la radio dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Rafael Fernández, productor del programa “Acontecer Económico”, que en la actualidad se postula como uno de los más longevos de la radio dominicana, reveló que la clave para haber mantenido a flote este programa durante 53 años, ha sido la organización.

“La mayoría de los dominicanos no tiene organización, porque no tiene claro que si no se organizan pueden llegar lejos, hay que establecer aspiraciones, necesidades, deseos e intereses y en la medida que tú defines eso te conviertes en alguien interoperable y esto es lo que garantiza que en cualquier circunstancia va a encontrar donde tocar una puerta para que se abra”, expresó. Manifestó que para progresar es necesario hacer un reencuentro personal

Fernández fue entrevistado por la comunicadora Krimeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:40).

El comunicador y economista, recordó con nostalgia como un 19 de marzo, desfiló con un traje confeccionado por la sastrería Brito a la inauguración de su proyecto más anhelado, en el que podría debatir e informar a la ciudadanía sobre un tema que le apasionaba tanto, la economía.

“Acontecer Económico surgió en una oportunidad, porque como decía el lema del programa consistía en comentar, analizar y buscar soluciones a los problemas de las personas y el programa ha continuado con esa filosofía, me enorgullece decir que soy un economista que brinda soluciones para evitar problemas económicos y crisis”, sostuvo.

De igual forma, el comunicador contó con orgullo la satisfacción que le brinda haber vivido un vida plena y nunca caer en tentaciones, ni guardar rencores.

“Yo soy una de las personas felices en este país, porque no permito que a mi cuerpo entren emociones negativas, ni angustias, en la medida que tú no permites emociones negativas en tú cuerpo tú eres una persona muy feliz y no tienes tormentos para tomar decisiones, si eres capaz de analizar las causas que determinan los problemas, tú tendrás siempre posibilidades de tomar decisiones, porque el que se desvía del camino no llega al lugar de destino”, comunicó.

