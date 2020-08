(VIDEO) Accidente de tránsito en Circunvalación de SD deja tres personas fallecidas

View this post on Instagram

Reportan accidente de tránsito en la avenida Circunvalación, en tramo Autopista Duarte hacia Haina, dejando supuestamente tres personas fallecidas y varias heridas. En imágenes enviadas a El Nuevo Diario se observa que un camión cayó al precipicio desde un puente. Al lugar del hecho llegaron decenas de curiosos. Hasta el momento se desconocen otros detalles del siniestro vial. #elnuevodiariord