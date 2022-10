(VIDEO) Abuela de niña asesinada desmiente versión de El Panadero, de que asegura sabía de abuso sexual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La señora Lissette Encarnación Ramírez, abuela de la malograda niña Liz María Sánchez de nueve años de edad, contradijo la versión de su presunto verdugo, Starlin Santos “El Panadero”, quien alegó en su declaración que esta tenía conocimiento de que abusaba de la menor.

La señora afirmó, que se enteró de la situación un día antes del hecho, por los amigos de su nieta, que su vecino le tocaba sus partes íntimas y le daba regalos.

“La niña nunca me dijo que él la manoseaba, cuando lo supe por sus amiguitos, fui a buscar a sus padres, pero estaban trabajando, yo no sabía nada de eso, me enteré por los niños en el patio de mi casa y hablé con Liz, le pregunté que si era verdad que el panadero le ponía las manos ahí, ella me dijo que no, después que sí”, explicó.

Asimismo, cuestionó en ese momento a la niña que si se lo había dicho a su papá, indicándole la niña que no había conversado con sus padres sobre el caso.

“Yo le dije, dígale a su papá, yo fui y ellos no estaban, eso fue el sábado un día antes, eso es falso, lo único que la niña me habló fue que el Panadero le iba a regalar un teléfono, la aconsejé, las niñas no le cogen cosas ni regalos a hombres, ella me dijo, este será el último regalo, parece que él acostumbraba a obsequiarle”, agregó Jiménez.

Además, aclaró que la infante no vivía con ella, pero si duraba prácticamente el día entero en su vivienda, porque los padres se la pasaban trabajando.

Se recuerda que el hecho ocurrió el 16 de agosto del 2020, en plena pandemia, sin embargo, el imputado narró que se sentía atraído por la niña, que tenía tres meses de haberla conocido y creó confianza con sus padres.

Este martes el Primer Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo, conoció la última audiencia del juicio de fondo, donde los jueces determinarán si existen pruebas suficientes para condenar al imputado, aunque el cadáver no ha sido encontrado.

