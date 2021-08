(VIDEO) Abogan reforma a la Ley de Partidos garantice apoyo económico a candidaturas de los jóvenes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El investigador y analista político Vladimir Rozón resaltó que muchas veces el tema económico es la principal limitante para que los jóvenes dominicanos no incursionen en la política, y sostuvo que además de asegurar la cuota de un 10% de juventud en una próxima reforma a la Ley 33-18 de Partidos Políticos se debe garantizar que se brinde apoyo económico a las candidaturas de los jóvenes.

“Es decir, no es solamente que tú me inscribas el 10% de candidaturas, es que tú me apoyes el 10% de jóvenes para que me garanticen que realmente esa cuota se convierta en realidad, porque de nada sirve la cuota si después yo no tengo acceso”, expresó.

Rozón emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Sheila Brito, Haysel González y Roberto Santa, en el programa El Nuevo Diario AM, el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que de nada sirve que en los partidos políticos haya jóvenes con una buena educación y formación política si no hay un mayor nivel de apoyo y de apertura por parte de las organizaciones de las cuales son parte.

Asimismo, señaló que la mayor parte del electorado es joven, por lo que consideró lógico que también haya representantes de la juventud en las organizaciones políticas, y para ello insistió en que la legislación le garantice el apoyo económico al grupo.

“Creo que este nuevo proceso reformatorio que se va a abrir debe ser un espacio para que los jóvenes mismos impulsen que los partidos apoyen económicamente a esa cuota”, agregó.

Rozón, quien también es coordinador de la unidad de partidos políticos y sistemas electorales del Observatorio Político Dominicano (OPD), se refirió a la investigación de dicha entidad titulada “Legislación electoral y de partidos en República Dominicana: origen, evolución y nuevo proceso reformatorio”.

En tal sentido, indicó que la mayoría de reformas que se realizaron a la legislación electoral de la República Dominicana entre los años 1978 y 2019 no tuvieron como foco principal las problemáticas del país, sino que se realizaron en base a tendencias de la región.

“Si es verdad que hay algunas en las que sí fueron creadas de acuerdo a problemas que se estaban viendo en la nación, no así la mayoría, además de que también la gran mayoría estuvieron influenciadas por lo que eran lineamientos de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA)”, expresó.

