(VIDEO) Abogan para que autoridades solucionen definitivamente problema con tapas de filtrantes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La gastroenteróloga Anny Mambrú abogó para que la construcción de las aceras del gran Santo Domingo se realice de manera puntual, y sobre todo, pidió que se busque una solución al problema que se ha generado alrededor de las tapas de los filtrantes desde hace tiempo, para que de esta manera se salvaguarde la salud de las personas no videntes y con otras condiciones de discapacidad.

“Señores tengamos en cuenta la concientización de nosotros como dominicanos, si esa tapa está por ahí no la quiten para irla a vender por 200 o 300 pesos, no es más de ahí y a veces es hasta para tomar un trago de alcohol y otra cosa peor”, señaló.

Mambrú emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el cual conduce junto a Nilda Alaniz y Jesús Colón, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La doctora condenó que el problema con la tapa de los filtrantes se genere porque desaprensivos se dan a la tarea de robarlas para obtener dinero, sin importarles poner en riesgo la salud de los ciudadanos.

“Cuántas personas no han caído en estos hoyos, cualquier persona puede entrar una pierna en una alcantarilla, yo fui víctima de eso, que en una ocasión en la autopista de San Isidro me desmonté del vehículo, que lamentablemente lo había parqueado en un hoyo y yo caí, no me fracturé una pierna de casualidad”, expuso.

El abogado Jesús Colón también se refirió al tema, y consideró que los Ayuntamientos deben prestar mucha atención al asunto, porque además del robo de las tapas, también hay personas que se llevan los cables de las calles para sacarle el cobre.

“La verdad es que es un desastre y ahí hay que prestarle mucha atención a eso y las autoridades en materia de seguridad, la Policía, los organismos de inteligencia tienen que actuar en eso porque tiene que terminarse”, manifestó.

En ese sentido, Colón insistió en que se le debe buscar una solución al problemas de los filtrantes, ya sea soldando la tapa o realizándolas de algún material que no sea atractivo para los ladrones, como cemento o plástico.

