(VIDEO) Abogados exigen reapertura actividades del Poder Judicial

La Agrupación de Juristas Independientes Inc. (AJIR), solicitó este viernes al Poder Judicial reiniciar sus actividades, puesto que, según indicó, cientos de abogados “han pasado calamidades” por la paralización. Los abogados se concentraron en el Palacio de Ciudad Nueva para pedir la reapertura de los servicios, cumpliendo con los protocolos requeridos para el COVID-19, ya que, sostuvieron, previo al estado de emergencia existía un protocolo dictaminado por el Poder Judicial. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD