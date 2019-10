(VIDEO) Abogados de encartados solicitan aplazamiento audiencia juicio de fondo caso Odebrecht

View this post on Instagram

Santo Domingo.- El imputado Ángel Rondón Rijo solicitó este martes un cambio de orden en la presentación de incidentes, debido a que el coordinador de su defensa técnica doctor José Miguel Minier se encuentra en Alemania, razón por la que los cinco restantes abogados de igual cantidad de imputados solicitó prudente aceptar la petición y también aplazar la audiencia. #elnuevodiariord