(VIDEO) Abogados del mayor Girón piden 18 de meses de prisión en Najayo para el imputado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Gerardo Polonio, coordinador de la defensa del mayor Raúl Alejandro Girón, se adhirió a todos los pedimentos del Ministerio Público y, en consecuencia, pidió a la jueza Kenya Romero que envíe a prisión preventiva por 18 meses a la cárcel de Najayo al imputado y que su caso sea declarado como complejo.

Esta solicitud a la jueza se da después de las contundentes confesiones del mayor Girón en las que arremetió en contra de otros de los imputados, Rafael Núñez De Aza, diciendo que éste encabezó una red de corrupción militar para beneficiarse con miles de millones de pesos durante los ocho años de mandato del expresidente Danilo Medina.

En ese sentido, sus abogados dijeron estar de acuerdo con todas las imputaciones del Ministerio Público y solicitaron a la jueza que acoja los pedimentos para enviar a prisión a Girón, destacando que se salvaguarde la seguridad del implicado.

Posterior a esto, el procurador Wilson Camacho tomó el estrado para decir que no tiene ninguna réplica a las exposiciones de los seis defensas porque “después de lo de ayer, evidentemente no es necesario”.

Con esto, Camacho se refirió a la larga exposición de Girón donde reveló un entramado ilícito en el Cuerpo de Seguridad Presidencial.

“Yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos del Ministerio Público. Ya no voy a mentir más”, expresó el mayor del Ejército dominicano al revelar que cuando Núñez De Aza llegó al Cuerpo de Seguridad Presidencial como director financiero, lo eligió como su asistente “para cambiar la dinámica de las nóminas que se manejaban allí.

Según el militar, las nóminas eran manejadas por el departamento de recursos humanos, pero cuando Núñez de Aza llegó a la institución las tomó en sus manos para cambiar su operatividad depositando hasta RD$800,000 a empleados para obtener beneficios económicos.