(VIDEO) Abogados de Rondón depositan ante MP certificados médicos indican “está inhabilitado por 10 días”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados de Ángel Rondón, uno de los implicados en el caso Odebrecht, negaron este jueves que la certificación de lesión del empresario sea una táctica para dilatar el proceso en su contra. Emery Rodríguez sostuvo que “no es un táctica dilatoria porque un médico no se va a prestar a certificar una lesión de un ciudadano si no la tiene”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do