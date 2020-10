(VIDEO) Abogados de Kinsberly Taveras desmienten a fiscal adjunto Wilson Camacho

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La barra de la defensa de la ministra en licencia de la Juventud, Kimberly Taveras, desmintió este viernes al titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien dijo que su defendida se escudó dentro de su derecho constitucional para no declarar y así probar “el origen lícito” de sus bienes.

“En la tarde de hoy él (Camacho) declaró que la ciudadana Kinsberly Taveras utilizó y se escudó dentro de su derecho de defensa, de no declarar para no probar el origen lícito de sus bienes, cosa que no se corresponde con la verdad”, expresó durante rueda de prensa el abogado Francisco Manzano, quien fungió como vocero de la defensa.

Manzano dijo que acudieron a la cita que le hiciera la Procuraduría donde depositaron 37 documentos en los que, según dijo, se justifica la procedencia de los fondos de Taveras.

“Nosotros queremos dejar claro de que el hecho de que una ciudadana por un asunto meramente técnico decida que sus abogados se manifiesten sobre la declaración jurada que ella ha realizado, y que es su declaración, no indica de modo alguno de que ella se haya negado a declarar”, manifestó el abogado.

Dijo que en la cita de hoy aclaró sobre los tres bienes inmuebles, las tres compañías y los dos vehículos, que de acuerdo a lo dicho por el jurista son los únicos bienes que posee Taveras.

“En ningún momento Taveras se negó a intervenir, a que sea investigada o a participar en algún elemento aclaratorio. Queremos dejar eso bastante claro, porque esas declaraciones no se corresponden a la verdad”, afirmó Manzano.

Adelantó que la próxima semana estará depositando un escrito más ampliado de piezas documentales que confirman que todos los bienes que se incorporan a las empresas “son bienes que se encuentran con préstamos certificados y avalados por entidades de intermediación financiera de tipo cooperativa y de banco”.

Lo que dijo Camacho

Tras concluir el encuentro de este viernes con Taveras, Camacho afirmó que la funcionaria en licencia “hizo uso de su derecho constitucional y no habló sobre su declaración jurada”.

“Fue citada para declarar sobre los bienes declarados pero ella hizo uso de sus derechos constitucionales de no declarar y en consecuencia, de no explicar el tema de los bienes que ella estableció en su declaración jurada”, dijo Camacho antes de agregar que los abogados que acompañaban a Taveras tampoco hicieron argumentaciones sobre los referidos bienes.

Asimismo, Camacho aseguró que la ministra Taveras” se encuentra en una investigación abierta” y que, en la medida que avancen las indagatorias, la titular de Juventud será citada nueva vez para explicar sobre su patrimonio.

En ese sentido, Camacho garantizó que el Ministerio Público realizará las diligencias de investigación “que sean necesarias” para verificar si hubo incumplimiento de la Ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes.