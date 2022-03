(VIDEO) Abogados de encartados en operación Discovery denuncian irregularidades; aplazan audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Abogados de algunos encartados en la operación Discovery, denunciaron irregularidades en el proceso de investigación por parte del Ministerio Público.

A su salida de la audiencia del conocimiento de medida de coerción, la cual fue reenviada para ser continuada el próximo unes a la 1:00 de la tarde, la defensa técnica de Sucre Rodríguez, principal acusado, aseguró que han detectado un sinnúmero de irregularidades, desde fiscales que participan en la investigación, los cuales solicitan y litigan en la propia medida de coerción.

Agregó además, que también han encontrado irregularidades en algunos cálculos.

Sostiene que el MP calcula que US$33 mil son RD$14 millones y aseguró que también han encontrado documentos contradictorios, por lo que ese es un proceso “plagado de irregularidades”.

“Entendemos que el proceso ha sido llevado de una forma atropellante y basado en investigaciones a través de redes sociales”, sostuvo la defensa de Rodríguez.

En tanto, el abogado Joel Adames denunció que el MP está proponiendo acuerdos a más de 15 encartados “porque no tiene pruebas contra ellos”.

Al hablar con la prensa, agregó que “cualquiera de ustedes está sujeto a que hagan un operativo y estén ustedes como prensa y se los lleven. Van a durar un mes presos en lo que se averigua, ¿Qué hacemos con la seguridad jurídica, el Estado de derecho de cada ciudadano, de que a mi me agarran ahorita y si no negocio con la fiscalía me chupo un mes preso?. Aquí lo que se está ventilando es el Estado de derecho de cada ciudadano, ven investígame, no hay problema, pero si no tengo ningún vínculo libérame y no me tenga un mes preso, eso es lo único que yo reclamo”.

Asimismo, aseguró que “ahí hay más de 30 encartados que están guardando prisión porque se negaron a hacer algún acuerdo con el MP”.

