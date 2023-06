Abogados de Elizabeth Silverio solicitan su libertad pura y simple por “violación constitucional”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados de Elizabeth Silverio, acusada de falsificar títulos para ejercer como médico, presentaron este jueves un recurso de habeas corpus, para que su defendida sea puesta en libertad pura y simple, alegando que hay violación constitucional.

De acuerdo a los representantes legales, la prisión de la nombrada neurocientífica es ilegal y arbitraria por violación al principio constitucional de separación de funciones entre el acusador y el juzgador, al disponer la jueza, una coerción más grave que la solicitada por el Ministerio Público.

Cándido Simón, uno de los defensores de Silverio, dijo que con su apresamiento se está violando el artículo 28 del Código Procesal Penal, que establece que cuando se trata de una acción pública, como es este caso, el Ministerio Público es el que puede pedir medida de coerción.

Sin embargo, expresó que la Fiscalía del Distrito Nacional pidió garantía económica, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Silverio, mientras que la jueza de instrucción Fátima Veloz, erróneamente impuso prisión preventiva, a petición de unos querellantes, «que ni siquiera han notificado».

En ese sentido, informó que la magistrada también violó el artículo 39 de la Constitución, que establece el principio de igualdad ante la ley y el derecho constitucional a igual trato en el proceso judicial.

Asimismo, comparó la situación legal de su cliente con otros casos, citando entre ellos, al conductor de un autobús que atropelló a un capitán de la Policía Nacional y le aplicaron libertad económica. “La pregunta es, por qué esa diferencia marcada con Elizabeth”, cuestionó.

“El Ministerio de Salud se constituyó en querellante y no pidió prisión preventiva, el Ministerio de Educación también se constituyó en querellante y no pidió prisión preventiva, la Fiscalía del Distrito Nacional no pidió prisión preventiva, la solicitaron los querellantes y la ley prohíbe eso”, enfatizó Simón.

