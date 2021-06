(VIDEO) Abogados de Adán Cáceres sostienen que la presunción de inocencia de su defendido es una quimera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los representantes legales del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Francisco Álvarez y Christian Martínez, manifestaron que la presunción de inocencia de su defendido es una quimera, porque según indicaron el Ministerio Público ha violado vulgarmente el debido proceso en la etapa completa, y ha instalado en la ciudadanía un prejuicio mental de que el imputado es un monstruo.

“El Estado dominicano ha violentado todos los derechos, la presunción de inocencia de Adán Cáceres realmente es una quimera y nunca le va a existir, mañana pueden archivar el expediente y Adán Cáceres está crucificado para la posteridad, él y su familia”, sostuvo Álvarez.

Los juristas emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Álvarez indicó que muchas de las cosas que sacaran a la luz y acciones que ejecutarán en este proceso, resultarán chocantes, debido a que el público está sujeto a una información generada por el Ministerio Público, que viene con el prejuicio “de que Adán Cáceres merece la crucifixión retroactiva hasta su nacimiento”.

“Estamos hablando desde el punto de vista que vende el Ministerio Público, que no debe vender nada, cuya inocencia se presume. Lo que vende el Ministerio Público es un monstruo de la caverna, incluso hasta relajado con Dios”, sostuvo Álvarez

Además, Álvarez explicó que la acción judicial que pretenden someter en contra del Estado dominicano nació de la reflexión “de que no se puede reaccionar solamente con una defensa, intentando desmontar una acusación, entonces nos enfocamos en ver que es necesario algún día que un imputado atropellado vaya más allá”.

Por su parte, Martínez sostuvo que no ha habido una etapa de la investigación donde “no haya una violación vulgar al debido proceso”, y aseguró que en este caso se está tratando al imputado Adán Cáceres como si es culpable.

Martínez también sostuvo que las pruebas presentadas por la parte acusatoria que representa el Ministerio Público, en el caso particular de su defendido, no son verídicas y no se relacionan con el acusado.

“Por ejemplo, en las pruebas que depositan hacen una lista como de 30 páginas, diciendo una certificación de la Superintendencia de Seguros diciendo una cantidad de carros que están a nombre de Cáceres, y te digo con qué tú te vas a encontrar en certificación el mismo vehículo que ha tenido, seguro que se renueva todos los años”, señaló Martínez .

Martínez manifestó que las autoridades han manipulado y dicho información falsa, y además, ambos abogados aseguran que la jueza se ha negado a ver los documentos que han depositado.

“Una magistrada que tiene un bombardeo de cámaras de televisión y que tiene un Ministerio Público agresivo a nivel de opinión pública, en donde todo el mundo sabe que si falla algo contrario a eso va a ser simple, y sencillamente aniquilada también”, añadió Álvarez.

