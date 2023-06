(VIDEO) Abogados de Adán Cáceres dicen harán todo lo posible para que se respete el derecho

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los representantes legales del general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de supuesta corrupción conocido como Coral, aseguraron este viernes que harán todo lo posible para que se le respeten los derechos a su defendido.

“Todo se resume en lo siguiente: la ley dice que hay que respetar derechos, también dicen que si se violan sus derechos las personas que participaron en esa violación son responsables, eso hemos hecho nosotros como defensa técnica porque haremos todo lo que en derecho sea posible para hacer que se aplique el derecho”, manifestó Cristian Martínez al referirse a la interpelación depositada contra los directores de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al explicar el contexto en el que se produjo la interpelación en contra del Pepca, la Dirección de Persecución de la PGR, durante una rueda de prensa Martínez sostuvo que a Cáceres “no se le han respetado” sus derechos fundamentales, ya que se le conoció un procesos en el que acusado supuestamente no participó, pese a que su defensa hizo solicitudes para participar en el proceso del Ministerio Público (MP).

“El Ministerio Público no respondió, pidió participar en informativos e investigaciones, tal como establece la norma, que tiene derecho a hacer y el Ministerio Público no lo hizo, y como si esto no fuera suficiente, luego cuando se presenta la acusación, el forma parte de otro proceso que no conocía, me refiero al proceso que se conoce de manera digamos peyorativa como Coral 5G, él no formó parte de ese proceso, sin embargo él fue incluido en ese proceso sin haber participado en la etapa necesaria previa”, detalló para luego agregar otros proceso en los que presuntamente Cáceres no ha participado.

En ese sentido, el abogado argumentó que lo nuevo que los trae hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a pesar de que enviaron la interpelación a la Cámara del Senado y a la de Diputados, es que están siguiendo la ruta que traza la ley, que según dijo, establece que si viola un derecho fundamental se anula el proceso y que todos los funcionarios públicos involucrados tienen la obligación de salvaguardar la efectividad de los derechos y que si no lo hacen son pasible de sanciones disciplinaria, civiles y penales.

Mientras que, el togado Romer Jiménez especificó que lo que la defensa técnica de Cáceres ha hecho es interpelar al personal del Ministerio Público que ha estado a cargo de la investigación contra su defendido.

“Cuando digo que no se ha personalizado es porque no se limita a uno o a dos personas, si no a cualquiera que haya intervenido en la violacion de estos derechos, pero además al que lo haya permitido”, aclaró.

Relacionado