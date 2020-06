(VIDEO) Abogados afirman caso candidata a diputada por PRM “es una persecución política”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. -Los abogados de la candidata a diputada perremeísta por La Vega, Amalia Pilarte, indicaron este martes que el apresamiento de la aspirante y su esposo Miguel Arturo López Florencio, implicados en supuesto lavado de activos proveniente del narcotráfico, es una “persecución política”.

“Todo esto obedece a que la doctora Amalia Pilarte se encuentra ahora mismo como una segura diputada por el Partido Revolucionario Moderno, así lo establecen casi todas las encuestas, donde es una de las mejores valoradas”, sostuvo el abogado Amado Gómez.

El jurista manifestó que no existe un impedimento legal para que su defendida no continúe su candidatura “y mucho menos para que José Miguel (hijo de Pilarte), que ya fue electo, sea destituido de su regiduría, producto de que no han emitido una sentencia firme que determine que ellos son culpables”.

Asimismo, la defensa de Pilarte califico las declaraciones de Aura Celeste García, fiscal de La Vega, como “una novela prefabricada porque de que si ustedes se dan cuenta la magistrada ya había hecho varias ruedas de prensa del apresamiento de esa persona y sin embargo todavía no había terminado el allanamiento cuando ella a estaba dando todos los detalles”.

La fiscalía La Vega informó de que avanza en el análisis de las evidencias recogidas en los allanamientos realizados en varios inmuebles de Miguel Arturo López Florencio, alias Miky, esposo de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amelia Pilarte y quien es señalado como el cabecilla de una red de lavados activos producto del narcotráfico, para solicitar la medida de coerción de prisión preventiva.

En ese sentido, el Ministerio Público indicó que fueron ocupados cientos de documentos adicionales que comprometen aún más la responsabilidad penal de López en el delito de lavado de activos, además de 2 helicópteros, varios millones de pesos, así como propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de millones de pesos y decenas de vehículos de alta gama.

En el allanamiento, además López, también fueron arrestados y pedirán prisión preventiva ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su empleado José Antonio Román y su cuñada Ada María Pilarte.

