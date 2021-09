(VIDEO) Abogado sugiere “no lanzar lodo” a legisladores que no han sido imputados por la justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Jesús Colón consideró que no se puede estar “lanzando lodo” a legisladores que no han sido imputados por la justicia, al tiempo en que indicó que no está de acuerdo con la forma “espectacular” con la que se ha manejado el tema de la Operación Falcón ante los medios de comunicación, lo que dijo podría ocasionar una crisis de gobernabilidad.

“La política no es una línea recta, con esa actitud pueden provocar un enfrentamiento entre el Congreso y la justicia y eso no le conviene al Gobierno porque puede crearle una crisis de gobernabilidad en este país”, expresó.

El jurista sostuvo sus planteamientos al tiempo en que comentaba sobre las declaraciones ofrecidas por el diputado Héctor Darío Féliz Féliz,«Pirrín», quien expuso el pasado martes en la Cámara de Diputados que el Ministerio Público le incautó su vehículo y su celular durante los operativos de la Operación Falcón.

Colón emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el que conduce junto a Anny Mambrú y Nilda Alaniz, y el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 09:06).

En ese sentido, señaló que está prohibido por ley presentar en los medios de comunicación cuando una persona es apresada por la policía, porque hay una presunción de inocencia que se debe respetar hasta que no haya condena.

Por su parte, la comunicadora Nilda Alaniz criticó que muchos “pelafustanes” se agarran del derecho a la presunción de inocencia para que su identidad no sea revelada, por lo que dijo que ese artículo de la Constitución “hay que tomarlo con pinzas”.

“¿Y el del porsche amarillo?, pero ese sinvergüenza y su abogado dicen que no tenían derecho a revelar su identidad, pero hermano, usted casi se lleva a un oficial de la ley, entonces ese artículo hay que agarrarlo con pinzas”, manifestó Alaniz.

En ese sentido, la médico gastroenteróloga Anny Mambrú puntualizó que en el caso del conductor del porsche amarillo, que casi atropella a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), sí había que identificar a quien iba conduciendo porque atentó contra la vida de un ciudadano.

“Ahora, en el caso que Colón está especificando se debe ser muy puntual, se le está dando seguimiento a un narcotraficante y si en ese momento el legislador no era un imputado, pues creo que no debió haber sido esposado porque se está vulnerando sus derechos”, agregó Mambrú.

