(VIDEO) Abogado Suero dice si tuviera 25 años se fuera del país porque “aquí no hay de nada”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero, consideró este lunes que los ciudadanos de República Dominicana hoy en día sentirían mucha desesperanza porque en el país habría mucha inequidad y poca seguridad alimentaria y jurídica.

“Yo lo que soy es realista, yo le digo a mis amigos, sobre todo a los jóvenes, que si yo hubiese tenido 20 o 25 años me fuera a vivir a los Estados Unidos, tenga usted la seguridad, aquí no hay de nada, aquí no hay oportunidades”, manifestó.

Dijo que hay muchos profesionales dominicanos que han tenido que migrar a Estados Unidos para trabajar como taxistas e incluso, en el territorio nacional hoy habría médicos que están “conchando” porque el mercado laboral no los absorbe.

Suero emitió sus consideraciones junto al comunicador Felito Jiménez, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Consideró que la demanda de servicio ha crecido en el país con relación a años anteriores y la repartición de la riqueza del Estado dominicano no llegaría a todos sus ciudadanos por igual.

“Si el Estado de bienestar aquí se repartiera de forma equitativa y los programas sociales se llevaran a cabo sin que los funcionarios cometieran actos de corrupción, eso de Fiona no hubiese develado que aquí hay dos o tres países, vaya a ver la pobreza que hay en Higüey, el punto más lumínico que hay aquí en términos de crecimiento exponencial del turismo y qué decir del Sur ”, expresó.

Sostuvo que lo único que habría en República Dominicana es democracia y libertad de expresión, porque se le permite a los medios de comunicación emitir informaciones libremente.

