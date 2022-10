(VIDEO) Abogado Suero dice patrullaje mixto ordenado por el presidente fue un “allante” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero cuestionó este jueves dónde se estaría realizando el patrullaje mixto que ordenó el presidente Luis Abinader a mediados de este año, luego de aumentar las denuncias de actos delictivos cometidos en el territorio nacional, y aseguró que las patrullas mixtas no se verían porque la medida solo fue “allante”.

“Yo no he visto que el presidente de la República, Luis Abinader, haya ordenado que se desmonten esas patrullas mixtas, entonces ¿hay alguien en este país que tiene más poder que el presidente porque yo no veo esas patrullas mixtas por parte, usted la ve en su barrio, en su esquina, en su casa?, han desaparecido porque son allante”, sostuvo.

En ese orden, dijo que desde el Gobierno no hay una planificación para enfrentar la delincuencia, la cual está llegando, según expresó, a los barrios más ricos de la ciudad capital.

Suero emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, el cual se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Aquí hay una serie de asaltos y hechos delictivos que acometen en esos barrios en donde vive la burguesía de este país que no salen a la publicidad, pero se cometen a diario. Nosotros estamos inseguros, aquí se anda con miedo en la calle, las autoridades no ejercen el monopolio de la violencia para poder controlar esta ola de delincuencia”, sumó.

El abogado continuó preguntando porque no se ha podido organizar a los denominados motoristas en el país, y en ese sentido sostuvo que en cerca del 70% de los casos de atracos hay un motorizado.

“¿Es que no le podemos poner el cascabel al gato como sociedad y organizar a los motoristas y sacarle sus prontuarios?”, cuestionó Suero.

