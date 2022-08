(VIDEO) Abogado Suero aconseja a Donald Guerrero constituirse en prisión 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero sugirió este miércoles al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, constituirse en prisión y presentarse ante el Ministerio Público para que así le evite a su familia la incomodidad de verlo siendo esposado.

Dijo que si la Procuraduría General de la República (PGR) en esta ocasión ha “violado” el principio de la presunción de inocencia permitiendo que se filtren informaciones que deberían ser secretas, es porque entiende que tienen elementos como para hacer que Guerrero pueda ir presumiblemente a un juicio de fondo.

“Si yo fuera del cuerpo de defensa de Donald Guerrero le dijera líder, coja su calzoncillo, pasta de diente, jabón, desodorante y constitúyase en prisión para acabar con esta nebulosa, porque la prisión de Guerrero se ha anunciado cantidades de veces, entonces este señor, sus familiares y relacionados viven en un estado de desesperación”, dijo.

Suero emitió sus comentarios junto a los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y Felito Rodríguez, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Ese expediente anda alrededor del desfalco del Estado por más de 12 mil millones de pesos con el pago de unas supuestas expropiaciones que hizo el Estado hasta el año 1955 cuando estaba el periclito vivo. Hay una serie de nombres de personalidades que van a estar sentados en el banquillo de los acusados”, expresó.

También, el abogado sostuvo que Guerrero no pudo haber hecho nada en Hacienda que no haya tenido la aprobación del expresidente Danilo Medina porque en cualquier nación la persona mejor enterada es el mandatario de turno, en especial cuando se trata de instituciones como esa.

“Donald Guerrero no pudo haber hecho nada que no tuviese el visto bueno del expresidente Danilo Medina, por más que usted lo quiera sacar, un pago tan cuantioso de dinero ningún ministro de Hacienda, contralor general de la República, ni de Presupuesto se atreve a hacerlo si previamente no recibe el visto bueno del presidente de la República”, agregó.

Por el momento es conocido que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Relacionado