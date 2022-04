(VIDEO) Abogado sostiene resolución regula trabajo doméstico es resultado de un gobierno que “improvisa”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Eduardo Tavárez Guerrero, especialista en derecho laboral, sostuvo este lunes que el borrador de resolución del Ministerio de Trabajo en busca de mejorar las condiciones del trabajo doméstico en República Dominicana, evidencia que se está ante un gobierno “improvisado”, que no mide el momento para tomar decisiones acorde a las necesidades nacionales.

“Le hacemos un llamado al presidente de la República y al Ministerio de Trabajo, que no es el momento más adecuado para cargar más a la familia dominicana, que está muy lacerada, no aguanta más impuestos ni contribuciones. Si el presidente ha echado para atrás reformas fiscales, ahora no quiera cargarle lo que debe ser un gasto del Estado a las familias”, expresó.

Tavárez Guerrero fue entrevistado por los hermanos periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 31:29).

Dijo que si bien es cierto que estos trabajadores y trabajadoras tienen derechos, no menos cierto sería que lo más conveniente es que se le reconozca de manera gradual, como lo habría indicado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Explicó que el espíritu del borrador de resolución es hacer efectivo el Convenio 189 que suscribieron las naciones adscritas al citado organismo en el 2011 y el que República Dominicana adoptó en el 2015, aunque no lo puso en ejecución y que dice que los trabajadores domésticos tienen el mismo derecho que un trabajador regular.

En ese orden estableció que la legislación y las autoridades dominicanas deben de adoptar todas las medidas necesarias, para que sean reconocidos los derechos de las trabajadoras domésticas tanto a nivel laboral como de justicia, más eso debe hacerse de forma gradual y de acuerdo a las necesidades del país.

También consideró que tras ponerse en marcha la resolución, el presidente Luis Abinader deberá seguir instalando estancias infantiles en todos los sectores o barrios en los cuales no se pueda pagar una trabajadora doméstica, para que esa población, que sería la mayoría, pueda llevar a estos centros sus hijos e ir a trabajar.

“Entiendo que acabamos de pasar una pandemia que trajo una recesión económica muy fuerte, entonces cargarle ahora a la población dominicana el costo que aunque justo por demás, va a lacerar fundamentalmente la economía de esa clase media y media baja, que están al límite de las cargas económicas”, reiteró.

Relacionado