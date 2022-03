(VIDEO) Abogado Reemberto Pichardo a mujeres: Papá y mamá te mintieron, ¡tú no eres una víctima!

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado especialista en derecho penal, Reemberto Pichardo Juan, aseguró que a la mujer dominicana solo le hace falta entender que lo que sus padres le dijeron sobre la forma en que debían comportarse y las cosas que no podían hacer para mantener una postura ante la sociedad, eran falsas, tras argumentar que no es cierto que las féminas son el sexo débil.

“A la mujer lo único que le falta es entender que lo que su papá y su mamá le dijeron no era verdad, porque tu no eres el sexo débil, porque si fueras el seco débil tendríamos que apreciar tus cualidades físicas y nos vamos a encontrar con que hay hombres que están por debajo”, expresó.

Pichardo Juan fue entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones ).

Sostuvo que la creencia de que las mujeres son más débiles que los hombres es un condicionamiento que empieza en la casa, y según expuso, es ahí donde es necesario empezar a trabajar para erradicar ese comportamiento que ha estado por décadas arraigado en la sociedad.

“¿Por qué tenemos nosotros que crear víctimas?, para satisfacer un ego o para darle un poder a una persona que no se lo ha merecido, simplemente porque nació con un sexo diferente, yo entiendo que las atribuciones se ganan, no se le dan, y eso es lo que hemos hecho, le hemos dado un poder a los hombre que en la mayoría de los casos no se lo han ganado”, consideró.

Asimismo, dijo que esta es una ideología ficticia propia de una construcción social que empieza desde la niñez, “cuando los padres le dicen a las niñas que deben buscar hombres que las mantengan”.

Enfatizó que es necesario que la sociedad deje de crear debilidades ficticias en las mujeres, y de que la sociedad asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en este caso, tras asegurar que ya es momento de dejar de estar creando víctimas con lo que en realidad hace falta es un socio.

Relacionado