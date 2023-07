(VIDEO) Abogado propone al Gobierno aplicar plan de cero tolerancia contra invasión haitiana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Almánzar aseguró que la migración de haitianos ilegales hacia la República Dominicana va cada vez en aumento, por lo que propuso al Gobierno dominicano aplicar un plan de cero tolerancia con la invasión haitiana que estaría viviendo el territorio nacional.

Consideró que es tiempo de que se aplique un plan de este tipo para que los empresarios dominicanos ya no violen la cuota del 80/20 en la contratación de empleados, para que las escuelas no permitan la inscripción de más niños extranjeros que dominicanos y para que las parturientas de otros países no ocupen todas las camas de las maternidades públicas.

“Hay que aplicarle un plan de cero tolerancia y que el costo de la deportación de los ilegales haitianos recaiga sobre la comunidad internacional, cerremos la frontera hasta que se resuelva el problema si es necesario, porque quienes estamos pagando la consecuencia somos los dominicanos de a pie”, manifestó.

Almánzar emitió sus comentarios en el programa “Aquí Hablamos Claro”, el cual conduce junto a la activista provida Damaris Patrocinio y es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“La presencia de ilegales haitianos está aumentando en la República Dominicana, el ministro de Salud habla de más de un 40 % de embarazadas haitianas, el sindicato de transporte público señaló la semana pasada que un 40 % de los choferes son ilegales haitianos y mientras esto está pasando, en la frontera ya han iniciado los conflictos armados entre dominicanos y haitianos”, expuso.

En ese orden, el abogado señaló que militares dominicanos apostados en la zona fronteriza escenificaron un confuso incidente con un nacional haitiano en la comunidad El Carrizal.

“Lo único que va a pasar con ese problema es que va en aumento porque la República Dominicana, en los últimos tres años, ha sido solamente quejarse, más nada; el presidente tiene tres años hablando lo mismo y nadie de la comunidad le está haciendo caso. Ok, perfecto, vamos a aplicar una política de cero tolerancia, si ustedes no se van a hacer cargo del problema haitiano República Dominicana tampoco”, sumó.

