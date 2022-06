(VIDEO) Abogado Miguel Valerio afirma muerte de Jorge Mera no puede calificarse como algo más que asesinato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio expresó este martes que tras el “horrendo” hecho en que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, perdió la vida ayer en su despacho, el Ministerio Público entablará la acusación correspondiente y un juez decidirá, sin embargo, aseguró que lo ocurrido no puede calificarse como algo más que asesinato.

“Si lugar a dudas, cuando usted se traslada con un arma a un lugar y realiza esa cantidad de disparos más de 100 o 200 jurisprudencias, y mire que yo he llevado muchos homicidios, han dado la calificación de asesinato”, aseguró.

Valerio fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 32:24).

El jurista expresó que el corazón se le llenó de tristeza tras conocer sobre el fallecimiento de Mera, ya que lo conocía desde la universidad, e incluso, llegó a ser su abogado, y lamentó que hoy en día no se haya aprobado un código penal donde se tipifique la hazaña.

“Lamentablemente, fruto de la dejadez del Congreso para muchas cosas, no se ha aprobado un Código Penal donde se tipifique la hazaña, esa fue una muerte con mucha hazaña, fueron siete disparos según lo que dice la crónica, pero en la calificación jurídica no hay duda de que hay asesinato”, indicó.

Ley que regula derecho a la intimidad

En otro orden, el abogado se refirió a la ley orgánica que regula el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen, y consideró que quien hizo la propuesta y aquellos que la votaron en el Senado tienen poca estructura jurídica, iniciando porque la mayoría de los puntos que contemplan la iniciativa ya se encuentran regulados.

“Cuando usted se fija en la estructura de la Ley, un 98% ya está regulado, remite al código penal para el tema de la difamación e injuria y uno de los grandes debates que se hacen no es por el tema prensa porque usted no puede legislar a favor de la prensa como un privilegio, sino por el tema global, se está hablando de una despenalización de la difamación y la injuria”, expuso.

También, consideró que esta iniciativa estaría creando un concepto de figura pública distinto al que originalmente se tiene, tras indicar que hoy en día cualquier persona con un celular y redes sociales y que difunda informaciones, es considerada figura pública.

Indicó que le gustaría ver en la ley cosas más interesantes como cuál sería el nuevo derecho a réplica y otras situaciones que ya son reguladas y todavía deben afinarse más.

“Efectivamente que la ley la van a tener que revisar, por ejemplo se estaban diciendo cosas tan normales, que están en el ordenamiento jurídico, que los discursos forenses de un abogado en un tribunal no se consideran difamación, eso está en la ley actual, eso no es una modificación, que los discursos del Congreso no se consideran difamatorios, eso está en la ley”, insistió.

Relacionado