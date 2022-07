(VIDEO) Abogado Miguel Valerio afirma ley de extinción de dominio es un “desorden legislativo” y espera que no pase

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista Miguel Valerio sostuvo que el proyecto de ley de extinción de dominio que está siendo estudiado por una comisión bicameral del Congreso Nacional es un “desorden legislativo” porque no establece un proceso claro y espera que el mismo no pase.

“Esa ley no establece un proceso claro, habla de un procedimiento en la misma ley de cómo va a ser la investigación para la extinción de dominio, cómo va a ser el juicio, pero ahí mismo dice que se van a aplicar el procedimiento civil, el penal y cualquier otro que sirva, eso es inseguridad jurídica, o sea, cuál es el procedimiento, lo deja abierto”, señaló.

Afirmó que la ley no tiene estructura, y además, sostuvo que en el país se sufre de “comisionitis”, porque siempre se designaría una comisión cuyos aportes no se sabrían.

En ese orden, Valerio sugirió revisar lo que está pasando con las leyes en el Senado y en la Cámara de Diputados al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Argumentó, además, que en República Dominicana hay figuras penales que son equivalentes a la ley de extinción de dominio como es el decomiso, la cual anula la propiedad y la pone en manos del Estado en los casos de lavado de activos y criminalidad organizada.

También, afirmó que esta ley es orgánica porque trata un derecho fundamental, el cual es la propiedad, y para poder aprobar se debe contar con una mayoría calificada, sin embargo, no ha pasado ha sido por la “incapacidad” de negociación legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Yo escuché al senador Taveras en un argumento totalmente risible, pero después escuché al senador Catrain y ahí me preocupé un poco, dice que esta ley no habla de derechos fundamentales porque al final de cuentas si usted le quita lo ilegal a una persona no está violando ningún derecho fundamental y digo yo pero es que hasta a un delincuente para juzgarlo hay que respetarle sus derechos fundamentales”, expuso.

