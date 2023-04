(VIDEO) Abogado llama a directora ONE dar la cara a trabajadores del censo que no han sido remunerados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Almánzar llamó a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas Peña, a darle la cara a los empadronadores que trabajaron en el X Censo Nacional de Población y Vivienda y se encuentran a la espera de ser remunerados.

Asimismo, le pidió explicar qué se hizo con los miles de millones de pesos que el Gobierno destinó para la realización del censo, ya que los resultados de este proceso de empadronamiento estaban supuestos a presentarse en el primer trimestre de este año, sin embargo, el pueblo aún no los conoce.

“No tenemos los resultados del trabajo que se hizo, tenemos más de mil denuncias de diferentes empadronadores que no le han pagado nada de sus prestaciones y la directora de la ONE no ha sabido dar la cara ni explicar en qué se gastaron esos tres mil millones de pesos, esto también es corrupción”, expresó.

Almánzar emitió sus comentarios en el programa “Aquí Hablamos Claro” que conduce con la activista provida Damarys Patrocinio, y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El abogado consideró que el censo fue un “fracaso”, por lo que también hizo llamado a los congresistas dominicanos que están supuestos a fiscalizar el accionar de los funcionarios públicos, a que pongan el ojo en esta situación.

“El Congreso que está supuesto a auditar las actuaciones de los funcionarios no ha dicho esta boca es mía, en qué se gastaron esos tres mil millones de pesos, ah pero ahora quieren venir a aumentar impuestos como lo ha estado haciendo la DGI a través de resoluciones, para que el pueblo siga pagando la factura de obras que no dan frutos”, sostuvo.

Sostuvo que mientras los dominicanos les pagan un sueldo a los legisladores para fiscalizar y debatir leyes de beneficio para el país, los congresistas estarían haciendo un trabajo totalmente contrario.

