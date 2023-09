(VIDEO) Abogado Leonardo Suero cuestiona aparente falta de protocolo de evacuación en Metro de Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero arremetió este lunes contra las autoridades del Metro de Santo Domingo por entender que, tras el choque de dos de sus trenes el pasado sábado, entre las estaciones Mamá Tingó y Gregorio Luperón en Villa Mella, no se puso se evidenció la puesta en marcha de un protocolo de evacuación.

Consideró que fue lamentable ver cómo personas salían de los vagones del tren y caminaban por encima de los rieles, poniendo aún más su vida en riesgo por la falta de un protocolo adecuado.

“No vamos a pedir que fuese un helicóptero porque quizás no lo ameritaba, pero no hubo ninguna autoridad, la gente se desmontó del metro, no siguió un patrón operativo guiado por empleados ni por oficiales que trabajan ahí en el metro, ni siquiera la guardia vigilante que está en el metro para poner el orden”, cuestionó.

Suero emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a Vladimir Henríquez Pérez y Felito Rodríguez, y es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El comunicador dijo entender que tal incidente ameritaba que tanto bomberos como agentes policiales se apersonaran al lugar donde ocurrió el choque para ayudar a bajar los pasajeros del tren de forma segura.

“Lo que se imponía ahí era rápidamente, como se hace en los Estados Unidos, que bomberos y policías llegaran con escaleras que sobrepasan los 4, 5 o 6 pisos y con una canasta ahí pues pudiese evacuar la gente”, explicó.